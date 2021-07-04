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В Великобритании за сутки выявили более 24 тысяч случаев COVID
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Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 24 248, скончались 15 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства. Днем ранее число выявленных... ПРАЙМ, 04.07.2021
пандемия коронавируса, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЛОНДОН, 4 июл — ПРАЙМ, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 24 248, скончались 15 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства.
Днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 24 885, скончались 18 человек.
С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 4,9 миллиона человек, скончались более 128 тысяч.
В стране одной дозой прививки вакцинированы 86,0% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 63,8% взрослого населения.
Британские власти планировали полностью отменить коронавирусные ограничения после 21 июня, однако из-за стремительного распространения индийского штамма снятие всех ограничений было перенесено на четыре недели — до 19 июля. Премьер Британии Борис Джонсон подтвердил 28 июня, что правительство намерено снять ограничения в обозначенные сроки и ускоряет вакцинацию.