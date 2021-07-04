ЛОНДОН, 4 июл — ПРАЙМ, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 24 248, скончались 15 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства.

Днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 24 885, скончались 18 человек. Британский фунт обратил на себя внимание инвесторов

С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 4,9 миллиона человек, скончались более 128 тысяч.

В стране одной дозой прививки вакцинированы 86,0% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 63,8% взрослого населения.

Британские власти планировали полностью отменить коронавирусные ограничения после 21 июня, однако из-за стремительного распространения индийского штамма снятие всех ограничений было перенесено на четыре недели — до 19 июля. Премьер Британии Борис Джонсон подтвердил 28 июня, что правительство намерено снять ограничения в обозначенные сроки и ускоряет вакцинацию.