МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. На первом месте по темпам вакцинайии в мире оказались ОАЭ. Здесь, пишет агентство Bloomberg, привиты 72,1% населения. Инфекционист рассказал о течении коронавируса у привитых пациентов

Также в первую тройку вошли Сейшельские острова и Бахрейн.

В России вакцинацию прошли 12,9% жителей страны.

При расчетах агентство учитывало вакцины, которые требуют и одной, так и двух доз для введения.

По данным Bloomberg Vaccine Tracker, в ОАЭ сделали 15,5 миллиона прививок, а вакцинацию прошли 72,3%населения страны.

На втором месте находятся Сейшельские Острова: здесь показатель составил 71,7%, привились около 100 тысяч человек.

Тройку лидеров замыкает Бахрейн — 2,07 миллиона доз прививок, 69,7% жителей.

При этом в ОАЭ делают больше тестов на COVID на душу населения, чем в большинстве стран. В России, по данным агентства, введено 38 миллионов доз вакцин, вакцинированы 12,9% жителей.