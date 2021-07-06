МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, все они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов в эфире телеканала «Россия-24». Ученые обнаружили три новых варианта штамма коронавируса "гамма"

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З.А. Башляевой. Для участия в исследовании отобрано 100 детей.

"Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек", — сообщил Османов.

По его словам, все дети, участвующие в исследовании вакцины, проходили тщательный отбор, который проходил в течение нескольких месяцев. Врачи изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья.

"Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины… Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку", — отметил врач.