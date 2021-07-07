МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 82 регионах России заболеваемость коронавирусом растет. Ученые обнаружили три новых варианта штамма коронавируса "гамма"

"В 82 регионах страны заболеваемость растет, но некоторое снижение мы видим только в Москве", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.

Она также добавила, что улучшение ситуации в Москве стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. Меры, предпринимаемые в Москве из-за коронавируса, надо продолжать, считает вице-премьер.

"Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации остается достаточно напряженной. По итогам прошедшей недели у нас зарегистрированы 162,4 тысячи случаев заболевания", — заявила Голикова.

"Превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах. Это свидетельствует, конечно же, о необходимости реализации руководителями регионов всего спектра ограничительных мер, с которым они хорошо знакомы и который мы всегда применяли", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.