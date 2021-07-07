МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в августе-сентябре в России может возрасти заболеваемость ковидом, а стабилизировать ситуацию удастся только к декабрю. Голикова назвала регион, где вакцинация от коронавируса идет хуже всего

"Мы в конце августа, в сентябре можем увидеть рост заболеваемости. В сентябре, во всяком случае, уж точно, потому что миграционные потоки будут таковы, что все вернутся в мегаполисы, а вернутся, люди ведь уехали непривитые на дачи, они не сделали прививки, они вернутся сюда неготовыми к встрече с этой эпидемией", — сказал Тимаков на пресс-конференции посвященной эпидемиологической ситуации в России.

Стабилизация процесса перед этим всплеском, по прогнозу эксперта, продлится две-три недели.

"При условии сохраняющихся темпов вакцинации (рост заболеваемости) будет простабилизирован в декабре. Но постоянное количество инфицированных больных мы все равно с вами будем иметь до следующего года однозначно", — добавил Тимаков.

При этом он считает, что вводить локдаун из-за коронавируса смысла нет.

"Не локдаун. Я бы усилил, наверное, к концу отпускного периода, дистанционную работу. Локдаун вводить нет смысла никакого", — рассказал Тимаков на пресс-конференции.

Вакцинация, как напомнил инфекционист, должна будет охватить 60% социально активных граждан. К ним добавятся те, кто переболеет и получит иммунитет естественным путем. Таким образом, коллективный иммунитет будет сформирован.