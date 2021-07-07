МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Публикация британского научного журнала Nature об эффективности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" сопоставима по важности с опубликованными ранее в журнале The Lancet данными, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Мишустин обозначил новые цели по вакцинации населения

Британский научный журнал Nature ранее опубликовал исследование, в котором подтвердил эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Научный журнал The Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины.

"Это безусловно важная статья, потому что Nature является таким же уважаемым журналом, как очень известный журнал Lancet, который опубликовал позитивные данные об эффективности и безопасности "Спутника", — сказал Дмитриев в Telegram-канале вакцины "Спутник V".

Глава фонда добавил, что Nature объединил данные, публикуемые в Twitter-аккаунте вакцины, о позитивных исследованиях в рамках вакцинации в Аргентине, ОАЭ, Сан-Марино и других странах.

"Спутник" безусловно крайне безопасная вакцина, отсутствуют те побочные явления редкие, которые мы видим в ряде других вакцин, и Nature даже удивляется, как такое возможно, но признает, что данные из такого большого количества стран действительно подтверждают, что "Спутник" крайне безопасный", — отметил Дмитриев.

Генеральный директор РФПИ также заметил, что крайне важным является признание Nature того, что "Спутник V" стал первым вакцинным коктейлем — вакциной, у которой два укола отличаются друг от друга.

"С самого начала Институт Гамалеи говорил, что такой подход вакцинного коктейля будет гораздо более эффективен, давать более эффективную защиту, и сейчас именно такой подход показывает наиболее сильную защиту от мутаций", — пояснил он.