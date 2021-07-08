С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — ПРАЙМ. В Петербурге с 13 июля запрещаются массовые мероприятия численностью более 75 человек из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. В Подмосковье от COVID-19 привилось более двух миллионов человек

Соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу.

"С 13 июля запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре Петербурга, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту", — говорится в сообщении.

В частности, для таких мероприятий вводятся дополнительные требования: наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек, наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%.

Также сообщается, что заполняемость пассажирских судов не должна превышать 50% от количества пассажирских мест, на них не должны проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия.

Ранее введенные ограничения в Петербурге продлеваются до 16 августа.