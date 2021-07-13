МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Летальность от COVID-19 в Москве на 1 июля составляет 3,88%, если учесть все случаи, где он был как основное или сопутствующее заболевание, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения. В Кремле допустили ужесточение мер против COVID по французскому сценарию

"Летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет 2,78%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, или 3,88%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", — говорится в сообщении.