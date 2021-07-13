2021-07-13T16:09:00+03:00
2021-07-13T16:14:23+03:00
2021-07-13T16:09:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210713/834187670.html
Власти Москвы назвали процент летальности от коронавируса
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Летальность от COVID-19 в Москве на 1 июля составляет 3,88%, если учесть все случаи, где он был как основное или сопутствующее заболевание, сообщается на официальном сайте... ПРАЙМ, 13.07.2021
коронавирус, москва, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83299/49/832994903.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83299/49/832994903.jpg
https://1prime.ru/images/83299/49/832994902.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83299/49/832994902.jpg
https://1prime.ru/images/83299/48/832994890.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83299/48/832994890.jpg
https://1prime.ru/health/20210713/834184807.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Летальность от COVID-19 в Москве на 1 июля составляет 3,88%, если учесть все случаи, где он был как основное или сопутствующее заболевание, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
"Летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет 2,78%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, или 3,88%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", — говорится в сообщении.