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Инфекционист рассказал, когда будет новый всплеск заболеваемости COVID
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Всплеск заболеваемости коронавирусом в РФ можно прогнозировать в середине-конце сентября, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что в РФ пришел штамм... ПРАЙМ, 14.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Всплеск заболеваемости коронавирусом в РФ можно прогнозировать в середине-конце сентября, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он отметил, что в РФ пришел штамм "дельта-плюс", который является более заразным, а люди не стремятся вакцинироваться и защищать себя и свои семьи, забывают о высокой летальности.
"В сентябре — середина-конец сентября — мы увидим с вами еще хороший всплеск заболеваемости, когда во всем мире провакцинированном пойдет на спад заболеваемость", — рассказал Тимаков.
Он также обратил внимание на то, что в РФ летальность растет выше 700 человек в сутки, когда в других странах при такой же заболеваемости летальность 10-15 человек.
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