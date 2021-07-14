МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Всплеск заболеваемости коронавирусом в РФ можно прогнозировать в середине-конце сентября, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. Песков высказался о политизации ситуации вокруг российских вакцин

Он отметил, что в РФ пришел штамм "дельта-плюс", который является более заразным, а люди не стремятся вакцинироваться и защищать себя и свои семьи, забывают о высокой летальности.

"В сентябре — середина-конец сентября — мы увидим с вами еще хороший всплеск заболеваемости, когда во всем мире провакцинированном пойдет на спад заболеваемость", — рассказал Тимаков.

Он также обратил внимание на то, что в РФ летальность растет выше 700 человек в сутки, когда в других странах при такой же заболеваемости летальность 10-15 человек.

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