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В ВОЗ рекомендуют не требовать сертификаты о вакцинации для путешествий
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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам не требовать подтверждения вакцинации для международных путешествий, а также рассмотреть меры... ПРАЙМ, 15.07.2021
сертификат, вакцинация, воз, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЖЕНЕВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам не требовать подтверждения вакцинации для международных путешествий, а также рассмотреть меры по облечению поездок, например, путем отмены карантина и тестирований.
"Не требуйте доказательства вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, разрешающего международные поездки, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распространение вакцин против COVID-19", — говорится в рекомендациях странам ВОЗ, опубликованных по итогам заседания комитета 14 июля.
Комитет организации также рекомендовал государствам рассмотреть подход, основанный на оценке риска, для облегчения международных поездок за счет отмены мер, таких как требования о тестировании или карантине, когда это целесообразно.