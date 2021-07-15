ЖЕНЕВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам не требовать подтверждения вакцинации для международных путешествий, а также рассмотреть меры по облечению поездок, например, путем отмены карантина и тестирований. ВОЗ заявила о начале новой волны пандемии коронавируса в мире

"Не требуйте доказательства вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, разрешающего международные поездки, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распространение вакцин против COVID-19", — говорится в рекомендациях странам ВОЗ, опубликованных по итогам заседания комитета 14 июля.

Комитет организации также рекомендовал государствам рассмотреть подход, основанный на оценке риска, для облегчения международных поездок за счет отмены мер, таких как требования о тестировании или карантине, когда это целесообразно.