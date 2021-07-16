МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу заявил, что проблема непризнания российских вакцин за рубежом существует. А для одобрения иностранных препаратов в России необходимы встречные шаги со стороны Запада. Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом случаев коронавируса

Напомним, что ранее часть работающих в Москве сотрудников дипломатических миссий, в том числе — привившиеся "Спутником V" по предложению МИД России, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.

"Нет, пока решения этой проблемы нет, но мы знаем о существовании этой проблемы. Действительно, факт непризнания вакцин. Мы, например, очень приветствовали бы, если наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных странах. Конечно, это большая проблема непризнания вакцин", — отметил пресс-секретарь.

Представитель Кремля добавил, что ответ на этот вопрос предстоит найти вместе с международными партнерами.

В то же время он особо отметил: для этого "необходимо встречное движение".

Российские власти, по его мнению, не могут ставить людей, также испытывающих большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение.