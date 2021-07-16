МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Все российские вакцины от коронавируса безопасные и надежные, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите АТЭС. Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России

"Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасны и надежны", — сказал Путин.

Он отметил, что высокое качество первой российской вакцины "Спутник V" подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Президент также рассказал, что Россия заключила контракты о выпуске в год 800 миллионов доз вакцин "Спутник V".

"Активно продвигаем и локализацию производства наших препаратов за рубежом на основе трансфера технологий… Заключены контракты на выпуск "Спутника V" в совокупном объеме свыше 800 миллионов доз в год", — сказал он на саммите АТЭС.

Путин подчеркнул, что Россия считает важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранению административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам.