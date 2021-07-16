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Собянин оценил уровень вакцинации в образовании и здравоохранении Москвы
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Показатель вакцинации в сферах образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "На многих предприятиях, таких как здравоохранение,... ПРАЙМ, 16.07.2021
москва, коронавирус, вакцинация, сергей собянин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Показатель вакцинации в сферах образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель вакцинации приближается к 70%. Понятно, что это (вакцинация — ред.) не вызвало никакого восторга, понятно, что это все сложно, но речь идет о жизни людей", — заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".