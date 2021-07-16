МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Показатель вакцинации в сферах образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Минздраве рассказали о напряженной ситуации с коронавирусом в России

"На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель вакцинации приближается к 70%. Понятно, что это (вакцинация — ред.) не вызвало никакого восторга, понятно, что это все сложно, но речь идет о жизни людей", — заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".