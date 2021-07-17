ЛОНДОН, 17 июл — ПРАЙМ, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 54 647, скончался 41 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства.

Днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 51 870, скончались 49 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 5,3 миллиона человек, скончались почти 129 тысяч.

В стране одной дозой прививки вакцинированы 87,8% совершеннолетнего населения, обе дозы вакцины получили 67,8% взрослого населения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 июля подтвердил, что все ограничения против COVID-19 в стране будут сняты после 19 июля. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции также перестанет быть обязательным.

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