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В Британии за сутки выявили более 54 тысяч заражений COVID-19
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Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 54 647, скончался 41 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства. Днем ранее число выявленных... ПРАЙМ, 17.07.2021
британия, пандемия коронавируса, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЛОНДОН, 17 июл — ПРАЙМ, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 54 647, скончался 41 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства.
Днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 51 870, скончались 49 человек.
С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 5,3 миллиона человек, скончались почти 129 тысяч.
В стране одной дозой прививки вакцинированы 87,8% совершеннолетнего населения, обе дозы вакцины получили 67,8% взрослого населения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 июля подтвердил, что все ограничения против COVID-19 в стране будут сняты после 19 июля. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции также перестанет быть обязательным.
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