ТАШКЕНТ, 17 июл — ПРАЙМ. Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан страны старше 18 лет, работающих в сферах услуг и образования, а также для силовиков, сообщил в воскресенье (в субботу вечером по Москве — ред.) оперштаб при кабмине.

"Семнадцатого июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет", — говорится в сообщении штаба в Telegram.

По данным штаба, обязательная вакцинация вводится для работников торговых и сервисных объектов, банков, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, для военных и сотрудников правоохранительных органов, работников общепита.

Объекты общественного питания в Узбекистане с 20 июля смогут работать только на открытом воздухе, такое решение принято из-за роста числа заболеваний коронавирусом, сообщает в субботу министерство здравоохранения республики.

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