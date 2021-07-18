МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю постоянно обсуждается, однако никаких соответствующих решений не принимается, вероятно, это неактуально, написал в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"Вопрос перспективы "четырехдневки" обсуждается уже третий год, однако за это время никаких конкретных решений не принималось, официальных распоряжений даже на проработку возможности введения сокращённой рабочей недели не было. Равно как и намёка на соответствующую законодательную инициативу", — подчеркнул парламентарий. Опрос показал, какая доля россиян хочет четырехдневную рабочую неделю

Политик отметил, что тема, скорее, неактуальна, а попытки проведения опросов и анкетирования не имеют отношения к реальным действиям,

"Иными словами, сегодня, кроме разговоров, — ничего. Вопрос пока неактуален. Поэтому, думаю, все эти опросы по 4-дневке — скорее, реклама…, чем попытка нарисовать объективную картину", — отметил Нилов.