БЕРЛИН, 20 июл — ПРАЙМ. Доля жителей ФРГ, которые сделали минимум одну прививку от коронавируса, достигла 60%, сообщает минздрав страны.

Вакцинация в ФРГ началась 27 декабря прошлого года, ведется преимущественно вакцинами, которые требуют двух прививок.

"В Германии 19 июля 2021 года было сделано 361 178 прививок. Таким образом теперь 38,8 миллиона человек (46,7% всего населения) полностью привиты. В целом минимум одну прививку сделали 49,9 миллиона человек (60%)", — говорится в сообщении минздрава ФРГ.

Вплоть до мая текущего года вакцинация в ФРГ велась по группам приоритета, которые определялись по признакам возраста, состояния здоровья и профессии. Власти страны рассчитывают, что к концу лета каждый желающий сможет сделать прививку. Эксперты заявляют, что стране необходимо привить 85% населения младше 59 лет и 90% в возрастной группе старше 60 лет.

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