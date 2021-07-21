МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Коварная возвращающаяся эпидемия коронавируса доставляет немало проблем не только России, но и большинству стран мира, заявил президент РФ Владимир Путин. Песков опроверг сообщения о сокрытии данных по заболеваемости COVID-19

"Понятно, что эта коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и не только это происходит у нас, но и в подавляющем большинстве стран мира", — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Также президент призвал повышать темпы вакцинации в России, убеждать людей в необходимости привиться, но не навязывать.

"Наша главная задача сейчас — это повышение темпов вакцинации в стране, крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии", — подчеркнул президент.

При этом необходимо "подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации", добавил он. "Очень важно, часто в большинстве своем люди понимают — прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять", — сказал Путин.