МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Показателя коллективного иммунитета к коронавирусу в России на уровне не менее 80% после вакцинации хотя бы первой дозой надо достичь к 1 ноября, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Голикова сказала, в каких регионах высокий прирост заболеваемости COVID

"Мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80% и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года", — сообщила Голикова в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

Она уточнила, что имеется в виду в том числе необходимость повторной вакцинации и вакцинации переболевших спустя 6 месяцев.

На данный момент первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привито 33,6 миллиона человек, обоими — 22,6 миллиона, также рассказала вице-премьер.

"На сегодняшний день вакцинировано 33,6 миллиона человек первым компонентом и 22,6 миллиона человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы", — заявила Голикова на совещании с членами правительства РФ.

"На сегодняшний день вакцинация идет активно, российские вакцины работают, случаев поствакцинальных осложнений не отмечается, побочные явления, как правило, ограничиваются местными реакциями и в отдельных случаях — кратковременным повышением температуры", — добавила она.