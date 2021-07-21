МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Порядка 5,2 тысячи человек с коронавирусом сегодня находятся в реанимациях, аппаратов ИВЛ достаточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Голикова заявила о сохранении масочного режима во всех регионах

"Всего сегодня в реанимациях находятся 5,2 тысячи человек, нуждающихся в реанимационной защите. Достаточно количество и аппаратов ИВЛ, и реанимационных коек, запас пятикратный", — сказал Мурашко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.

В России госпитализированы 198 тысяч человек с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Под наблюдением медицинских работников находятся 889 тысяч пациентов. Из них 77% — это пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях. 198 тысяч человек госпитализированы. И прирост этот по госпитализированным пациентам составил 3,8% за прошедшую неделю", — сказал Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.