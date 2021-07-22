МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.
"Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20-30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%", — говорится в документе.
Отмечается, что есть и другие симптомы, но их проявление встречается реже.
Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений, для этого с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация, поясняется в документе.
Пройти её можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис.
https://1prime.ru/society/20210722/834276372.html
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