МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19. "Вектор" опроверг данные о более тяжелом течении "бразильского" COVID

"Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20-30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%", — говорится в документе.

Отмечается, что есть и другие симптомы, но их проявление встречается реже.

Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений, для этого с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация, поясняется в документе.

Пройти её можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис.