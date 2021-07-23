МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Москва прошла пики по коронавирусу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Мурашко отметил высокую нагрузку на реанимационные отделения

"В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости, это положительно, это означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Заболеваемость COVID в Москве снижается, количество госпитализаций снижается медленнее, многие люди в реанимации, добавил он.

"Эту неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных становится все меньше. Я думаю, к концу недели мы подведем итоги, но уже сегодня видно, что их становится значительно меньше. Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому что всегда это сдвиг вправо, потому что люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находится", — сказал Собянин в эфире "России 1".

В Москве те, кто вакцинировался, болеют коронавирусом гораздо меньше, а если и болеют, то менее тяжело, также рассказал он.