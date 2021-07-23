МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Интернет-издание The Insider* признано в России СМИ-иностранным агентом, сообщается на сайте Минюста России.

Кроме того, в список СМИ-иноагентов вошли пять журналистов издания.

The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.

* Организация или физическое лицо признаны в России иноагентом

