Федеральная палата адвокатов России предупредила о выдающих себя за юристов мошенниках
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Федеральная палата адвокатов России (ФПА) предупредила граждан страны о мошенниках, которые начали выдавать себя за юридические фирмы.
На сайте ведомства даны рекомендации, как обезопасить себя от таких мошенников.
"Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились случаи, когда мошенники, прикрываясь именами известных и уважаемых юридических фирм и адвокатских образований, предлагают услуги физическим лицам и путем обмана получают от них денежные средства", — сообщается на сайте.
Чтобы не попасться на уловки преступников, юристы советуют не заключать договор скоропалительно. Сначала нужно:
- проверить официальный сайт фирмы
- соответствие электронного адреса лица, от которого поступило предложение юридических услуг, официальному домену.
ФПА отмечает, что злоумышленники часто используют фишинговые веб-сайты: домен отличается от официального домена адвокатской фирмы на одну букву или один символ.
В крупных фирмах сотрудники не ведут переписку с личной почты, коммуникация с клиентами идет через корпоративную почту, добавили в ведомстве.
В ФПА советуют также напрямую обращаться в компанию и проверять банковские реквизиты, по которым просят перевести деньги.
Подчеркивается, что сотрудники юридических фирм и адвокатских контор не просят клиентов переводить деньги на счета других физических лиц или подозрительных организаций.
https://1prime.ru/society/20210724/834290545.html