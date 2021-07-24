МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Федеральная палата адвокатов России (ФПА) предупредила граждан страны о мошенниках, которые начали выдавать себя за юридические фирмы.

На сайте ведомства даны рекомендации, как обезопасить себя от таких мошенников.

"Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились случаи, когда мошенники, прикрываясь именами известных и уважаемых юридических фирм и адвокатских образований, предлагают услуги физическим лицам и путем обмана получают от них денежные средства", — сообщается на сайте.

Чтобы не попасться на уловки преступников, юристы советуют не заключать договор скоропалительно. Сначала нужно:

проверить официальный сайт фирмы

соответствие электронного адреса лица, от которого поступило предложение юридических услуг, официальному домену.



ФПА отмечает, что злоумышленники часто используют фишинговые веб-сайты: домен отличается от официального домена адвокатской фирмы на одну букву или один символ.

В крупных фирмах сотрудники не ведут переписку с личной почты, коммуникация с клиентами идет через корпоративную почту, добавили в ведомстве.

В ФПА советуют также напрямую обращаться в компанию и проверять банковские реквизиты, по которым просят перевести деньги.

Подчеркивается, что сотрудники юридических фирм и адвокатских контор не просят клиентов переводить деньги на счета других физических лиц или подозрительных организаций.