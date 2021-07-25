МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году в России планируется создать 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Врачи рассказали о людях, которые чаще других умирают от коронавируса

"К 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю, для того, чтобы понимать и идентифицировать угрозы. Второй момент, который является очень серьезным, это создание новых лабораторий, современных лабораторий, которые изучают биологические агенты, до 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".