АНКАРА, 25 июл — ПРАЙМ. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в воскресенье 14 230 — это максимальный показатель с 11 мая, он увеличился с начала июля более чем втрое, свидетельствуют данные минздрава страны. В Турции призвали к более строгим мерам к туристам из России из-за COVID

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне — первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Глава минздрава страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии.

"Сегодня сделано 223 837 тестов, выявлено 14 230 новых случаев COVID-19, умерли 55 человек", — говорится в сообщении турецкого минздрава.

Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун — с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации в стране.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы — более 22 миллионов.

Решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.