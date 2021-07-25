ВАШИНГТОН, 25 июл — ПРАЙМ. Американцам с ослабленным иммунитетом может понадобиться еще одна доза вакцины от коронавируса, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Врачи рассказали о людях, которые чаще других умирают от коронавируса

"Пациенты после трансплантации органов, после химиотерапии при онкологии, с аутоиммунными заболеваниями, пациенты, принимающие подавляющие иммунитет препараты, — это те люди, которые окажутся первыми из числа уязвимых категорий (в очереди) на третью, "бустерную" дозу, если она будет, — а она, вполне возможно, будет", — сказал Фаучи в интервью CNN.

Он заявил, что ситуация с возможностью третьей дозы прививки меняется вместе с самой пандемией.

Производители вакцин, одобренных к применению в США, намекали на возможную необходимость третьей дозы вакцины, но медицинский регулятор CDC пока что ее не одобрил. Тем временем в США начался новый рост числа случаев COVID-19 на фоне стагнации прививочной кампании. Около 160 миллионов американцев — чуть меньше половины населения страны — полностью привиты от коронавируса, и около 97% новых диагностируемых случаев приходятся на непривитых.