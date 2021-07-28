МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Обращение в полицию является наиболее действенным методом борьбы с курильщиками в подъездах многоквартирных домов, рассказал ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов. Эксперт предупредил, какой штраф можно получить, не выходя из дома

Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, под помещениями общего пользования многоквартирных домов понимаются лифты, лестничные площадки, чердаки, подвалы, а также иные помещения, не предназначенные для проживания и которыми пользуются жильцы многоквартирного дома. Соответственно, на основании закона, запрещающего курение в общественных местах, здесь запрещено любое употребление никотиносодержащей продукции, включая кальяны, вейпы и электронные сигареты, напомнил Данилов.

"Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, необходимо обратиться в полицию. Доказательствами могут служить показания свидетелей, а также фотографии и видео, на которых зафиксирован факт курения в общественном месте", — сказал Данилов.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушителя ждет штраф от 0,5 до 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, Данилов предостерегает от разбирательств с курильщиками методами, выходящими за правовые рамки. Такие способы борьбы с нарушителями могут повлечь за собой административную и даже уголовную ответственность.

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