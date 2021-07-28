Юрист Данилов посоветовал идти в полицию, если в подъездах многоэтажки обосновались курильщики
МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Обращение в полицию является наиболее действенным методом борьбы с курильщиками в подъездах многоквартирных домов, рассказал ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов.
Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, под помещениями общего пользования многоквартирных домов понимаются лифты, лестничные площадки, чердаки, подвалы, а также иные помещения, не предназначенные для проживания и которыми пользуются жильцы многоквартирного дома. Соответственно, на основании закона, запрещающего курение в общественных местах, здесь запрещено любое употребление никотиносодержащей продукции, включая кальяны, вейпы и электронные сигареты, напомнил Данилов.
"Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, необходимо обратиться в полицию. Доказательствами могут служить показания свидетелей, а также фотографии и видео, на которых зафиксирован факт курения в общественном месте", — сказал Данилов.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушителя ждет штраф от 0,5 до 1,5 тысячи рублей.
Кроме того, Данилов предостерегает от разбирательств с курильщиками методами, выходящими за правовые рамки. Такие способы борьбы с нарушителями могут повлечь за собой административную и даже уголовную ответственность.
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