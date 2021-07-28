МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В 119 центрах на базе московских поликлиник 28 июля открылись пункты выдачи подарочных наборов "С заботой о здоровье" для прошедших вакцинацию горожан в возрасте от 65 лет. О том, как получить эти спецнаборы, рассказала "Вечерняя Москва". Голикова рассказала, когда после болезни коронавирусом нужна вакцинация

Чтобы получить набор, понадобится паспорт, сертификат о вакцинации, в котором имеются отметки о введении двух компонентов препарата от коронавируса, или QR-код в бумажном или электронном варианте. Помимо этого, с собой нужно иметь сертификат на подарочный набор, который пожилым людям выдают после введения второй дозы вакцины в прививочном пункте.

Получить подарочный набор могут жители Москвы, прошедшие вакцинацию первой дозой препарата с 23 июня по 1 октября 2021 года. По задумке местных властей, подобное поощрение является поддержкой и благодарностью пожилым, находящимся в группе риска, за помощь в борьбе с распространением коронавируса.

Также наборы можно получить в центрах соцобслуживания по месту жительства и в пункте выдачи в Гостином Дворе.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак отметил, что именно жители старше 65 лет находятся в группе риска, поэтому городские власти приняли решение таким образомподдержать и поблагодарить их за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и прохождение вакцинации.

Ранее стало известно, что в набор для прошедших вакцинацию пенсионеров включает в себя маски, пульсоксиметр, таблетницу, зубную пасту и другие важные для людей преклонного возраста вещи. Пользователи сети отреагировали на инициативу по-разному: "Неплохо, хорошо бы по всей стране сделать"; "Хороший набор, все нужное".