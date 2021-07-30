МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Исследователи в России нашли мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета, сообщила пресс-служба Сколтеха. Производство "ЭпиВакКорона" превысило четыре миллиона доз

"Исследователи Сколтеха и их коллеги изучили самый продолжительный на сегодня случай заболевания COVID-19 у пациентки с ослабленным иммунитетом, которая болела 318 дней. Исследование позволило выявить мутации, которые помогают коронавирусу SARS-CoV-2 избегать клеточного иммунитета. Препринт статьи опубликован на портале Research Square", — говорится в сообщении.

Согласно нему, исследование проводили специалисты Сколтеха, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова, компании Parseq Lab, Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича, Института биоинформатики, Городской клинической больницы № 31 в Санкт-Петербурге и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Как отметили в Сколтехе, коронавирус непрерывно мутирует. Если вирус достаточно долго задержится в одном организме, он может накопить мутации, которые помогут ему обходить иммунный ответ. Это делает подобных пациентов с ослабленным иммунитетом невольными "горячими точками" быстрой эволюции вируса.

Один из таких случаев это случай пациентки с поздней стадией неходжкинской B-клеточной лимфомы. Полученные данные позволили команде исследователей проследить эволюцию SARS-CoV-2 в организме пациентки. Полногеномное секвенирование и филогенетический анализ подтвердили, что все время болезни пациентка была заражена одним и тем же коронавирусом. Судя по всему, сама она никого не заразила, так как в глобальной базе данных GISAID для отслеживания случаев заражения SARS-CoV-2 не нашлось похожих образцов. Мурашко предложил увеличить компенсацию при осложнениях после вакцинации

"Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться", — уточняется в сообщении.

Результаты, полученные учёными, указывают на то, что уклонение от Т-клеток — недооцененный и потенциально мощный двигатель эволюции SARS-CoV-2 в пациентах с ослабленным иммунитетом.