МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 23 807, до 6 265 873, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 807 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2132 (9,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 265 873 случая заболевания.

Темп прироста составляет 0,38%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 3514, Санкт-Петербурге — 1915, Подмосковье — 1592.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области — 32, Чукотском автономном округе — 22, Ненецком автономном округе — 14.

Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области — 0,21%, Москва и Татарстан на втором месте.

За сутки в РФ выписан 19 771 человек после COVID-19, за все время — 5 608 619, в частности, в Москве выздоровели 4159 человек, в Санкт-Петербурге — 1931, в Подмосковье — 1815.

За сутки в РФ подтверждено 792 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 158 563. В том числе, в Санкт-Петербурге за сутки подтверждено 74 смерти, в Москве — 73, в Краснодарском крае — 32.