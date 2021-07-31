МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Первые партии вакцины "Спутник V" против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories, валидационные партии препарата направлены в Центр имени Гамалеи для контроля качества, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Главврач Проценко опроверг риск заболеть COVID-19 из-за вакцинации

"Российский фонд прямых инвестиций и один из ведущих фармацевтических производителей Узбекистана, Jurabek Laboratories, объявляют о производстве первых партий российской вакцины против коронавируса "Спутник V". РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины в Республике Узбекистан", — говорится в сообщении.

"Валидационные партии "Спутника V" направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. Положительные результаты контроля позволят приступить к выпуску коммерческих партий", — добавляет фонд. Препарат, произведенный в Узбекистане, будет использоваться для программы вакцинации населения против коронавируса в этой стране.

Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. Фонд указывает, что на сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек.

"Локальное производство препарата, который подтвердил свою высокую эффективность и безопасность в ходе применения в различных регионах мира, позволит значимо ускорить вакцинацию населения Узбекистана и сформировать сильный и устойчивый иммунитет, в том числе против новых возникающих штаммов коронавируса", — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

"Мы уверены, что локализация производства позволит увеличить объёмы поставок столь востребованной на сегодняшний день вакцины "Спутник V", — добавила гендиректор Jurabek Laboratories Мунира Кариева.