МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Специалисты по информационной безопасности раскрыли новую схему шантажа. С этой схемой работают преступники против покупателей поддельных сертификатов о вакцинации "Спутником V" от коронавируса, пишет "Коммерсант".

Итак, злоумышленники начали рассылать покупателям фальшивого документа сообщения об аресте врача, подпись которого стоит в бланке.

После этого они предлагают потенциальной жертве удалить переписку с информацией о покупке сертификата при условии перевода 50 тысяч рублей на банковскую карту.

Мошенники нередко прибегают к шантажу потому, что в России за приобретение и хранение фальшивого сертификата о вакцинации заказчику грозит до года лишения свободы.

"Продавцы нелегальных товаров и услуг будут использовать ситуацию по полной программе, сначала получив деньги за такую услугу, а потом шантажируя жертву и вытягивая из нее все до копейки", — пояснил изданию гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

Специалисты советуют гражданам незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и не отвечать на сообщения шантажистов.