ВАШИНГТОН, 31 июл — ПРАЙМ. Ученые КНР в начале июля вновь опубликовали ранее удаленные из базы данных образцы COVID, в этот раз в китайской базе данных, сообщает газета New York Times. Россиян предупредили о новом мошенничестве с сертификатами о вакцинации

Ранее об удалении соответствующей информации из американской базы данных сообщил вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум. Он опубликовал информацию, согласно которой из базы данных исчезли геномные последовательности образцов вируса, собранных в китайском городе Ухань в январе и феврале 2020 года у пациентов, госпитализированных с COVID-19 или с подозрением на коронавирус. Газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление Национальных институтов здравоохранения (NIH) сообщила, что ранние образцы коронавируса были удалены из ключевой научной базы данных США по запросу китайской стороны.

Отмечается, что геномные последовательности теперь можно найти в базе данных Китайского национального центра биоинформации. По данным New York Times, образцы в базу данных внес исследователь университета Уханя и один из авторов научного журнала Small Бэнь Ху.

Согласно газете, которая ссылается на заявление заместителя главы государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэна Исиня, в статье Small 2020 года о геномных последовательностях, написанной исследователями университета Уханя, редакторы по ошибке удалили фрагмент, посвященный разбору образцов. Авторы, ознакомившиеся с отредактированной статьей, пришли к выводу, что в хранении неиспользованной информации о последовательностях нет необходимости, и запросили NIH удалить образцы из базы данных. Главврач Проценко опроверг риск заболеть COVID-19 из-за вакцинации

"В первоначально опубликованной статье параграф "Доступность данных" раздела, посвященного описанию эксперимента, был по ошибке удален в процессе редактирования", — подтверждают редакторы Small в обновлении к статье.

Сообщается, что авторы статьи, отправившие запрос в NIH, не упоминали редакторские правки.

Сведения о последовательностях сами по себе не смогут помочь объяснить происхождение пандемии, отмечает газета.