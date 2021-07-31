МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российские специалисты разработали препарат, который способен оценить клеточный иммунитет к коронавирусу, рассказали в эфире телеканала "Россия 24" сотрудники научного центра "Вектор".

В настоящее время препарат проходит стадию исследований на животных.

"Что касается коронавируса, в настоящий момент проводится оценка уровней антител. Но важен ещё клеточный иммунитет. В настоящий момент специфического диагностикума нет. И был разработан "Корона-скин-тест" для оценки клеточного иммунитета", — рассказала ведущий научный сотрудник Института медицинской биотехнологий филиала ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Галина Сысоева.

Как добавила старший научный сотрудник института Анастасия Воропаева, ученые уже проверили влияние препарата на самцах животных.

Сейчас в планах специалистов — проверить влияние на самках животных. После этого они рассчитывают сделать выводы о мутагенности "Корона-скин-теста".