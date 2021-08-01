МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Белорусскую вакцину от COVID-19 планируют передать для широкого использования в 2022 году, сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление председателя президиума Национальной академии наук республики Владимира Гусакова. Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией

О готовности "кандидатного варианта" собственной вакцины рассказал в мае 2021 года замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач страны Александр Тарасенко, пишет агенство.

"На сегодняшний день прототип вакцины создан… Надеемся, что в следующем году мы передадим уже (белорусский препарат) для широкой вакцинации", — прокомментировал Гусаков в интервью телеканалу "Беларусь 1".