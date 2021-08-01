МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Запад вовсю готовит провокации в России в период следующих парламентских и президентских выборов, у Службы внешней разведки РФ есть данные о том, как именно это будет происходить, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

В интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого опубликованы на сайте телеканала "Россия 1", на вопрос, следует ли ждать перед выборами новых провокаций извне, Нарышкин ответил: "Да, конечно. Наши оппоненты готовятся вовсю… 2021-й, 2024-й (годы)".

Также глава СВР добавил, что у соответствующих структур есть информация, по каким точкам будут действовать оппоненты.