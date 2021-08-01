ЛОНДОН, 1 авг — ПРАЙМ. Жители Великобритании смогут получить за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита, следует из совместной инициативы британского минздрава и бизнеса. Инфекционист заявил, что COVID можно вновь заразиться после выздоровления

"Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims входят в число известных компаний, которые будут предлагать скидки и льготы клиентам, которые получат вакцину от COVID-19 и помогут защитить страну от вируса", — говорится в сообщении британского правительства.

Uber, например, в августе будет рассылать напоминания всем пользователям, призывая их пройти вакцинацию, и предлагать скидки на поездки и доставку еды для молодёжи, получившей вакцину. Ранее Uber предлагал бесплатные поездки в центры вакцинации в начале этого года и для сотрудников NHS в разгар пандемии. Bolt также будет предлагать бесплатные поездки в центры вакцинации.

Среди других обсуждаемых стимулов — ваучеры или скидки для людей, посещающих всплывающими сайты и бронирующих прививки через NHS, а также конкурсы в социальных сетях и рекламные предложения для ресторанов.

На сегодняшний день в Великобритании было введено 85 миллионов 196 тысяч 986 доз вакцины, при этом 46 миллионов 851 тысяч 145 человек получили первую дозу (88,6%) и 38 миллионов 345 тысяч 841 человек получили обе дозы (72,5%).

Ранее сообщалось, что все взрослые граждане Великобритании могут получить обе дозы к середине сентября.