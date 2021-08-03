МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. У людей, которые были поражены штаммом "дельта" коронавируса SARS-CoV-2, встречаются ряд неприятных последствий, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. Врач рассказал, сколько длится иммунитет к коронавирусу

По его словам, последствия еще не полностью изучены, но кое-что уже известно точно.

Под постковидным синдромом врачи понимают набор определенных симптомов, в том числе слабость, ухудшение памяти, головные боли, сохраняющиеся у человека некоторое время после выздоровления. Раньше подобные проблемы чаще всего встречались у более взрослых пациентов, однако в настоящее время "постковид" стал "моложе".

Тимаков отметил, что именно "дельта"-штамм изменил ситуацию.

"Штамм "дельта" не до конца изучен, но мы точно знаем, что больше стали болеть молодые люди и дети, хотя пожилые тоже в группе риска. Постковидный синдром сейчас будет "молодеть". Вероятнее всего, он будет больше поражать центральную нервную систему и будет очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после перенесенной коронавирусной инфекции будут дольше болеть. Изучается влияние на репродуктивную функцию у молодых людей, это пока под вопросом. Все остальные коронавирусные проявления тоже сохраняются", – сказал врач.

Метод защиты от постковидного синдрома такой же, как и от самого коронавируса – вакцинация.

"Предварительные данные, которые получают врачи, занимающиеся реабилитацией при постковидном синдроме, показывают, что у привитых его нет. Во всяком случае, я описания постковидного синдрома у привитого человека еще не видел. Предварительно можно сказать, что вакцинация эффективна для предотвращения постковидного синдрома", – заключил Тимаков.

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