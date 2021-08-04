ЛОНДОН, 4 авг — ПРАЙМ. Дети слабо подвержены длительному течению COVID-19 и обычно не страдают от тяжелых симптомов коронавирусной инфекции, к такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона, опубликовавшие результаты исследования в журнале Lancet Child & Adolescent Health. Попова дала оценку ситуации с коронавирусом в России

Отмечается, что исследование было проведено среди 1734 британских детей возрастом от пяти до 17 лет с подтвержденным COVID-19. Самыми распространенными симптомами у них были головная боль (наблюдалась у 62,2% детей) и утомление (55%).

По полученным данным, средняя продолжительность заболевания составила шесть дней и была прямо пропорциональна возрасту: чем старше был ребенок, тем дольше он болел.

Кроме того, у 4,4% детей болезнь протекала по меньшей мере четыре недели, в том числе у 1,8% – восемь недель, однако тяжесть симптомов снижалась с течением времени.

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