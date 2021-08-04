МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян сейчас находятся в больнице, двоих выписанных ранее вернули вчера в стационар, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. Ростуризм держит на контроле ситуацию с ДТП с россиянами в Турции

"Согласно последним данным, в больнице остаются шестеро пострадавших россиян, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Одного туриста перевели из реанимации в общую палату, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всех их накануне перевезли в больницу города Анталья для оказания более квалифицированной медицинской помощи. Кроме того, двоим туристам вчера после выписки понадобилось дополнительное стационарное лечение, они также находятся в Анталье", — сказали в ведомстве.

В Ростуризме также уточнили, что туристы, которых вчера выписали из больниц, были размещены в отеле в городе Сиде за счет туроператора. Двое россиян уже вылетели домой, еще 10 вылетают сегодня.

"Туроператор также организовал прибытие в Турцию родственников пострадавших. Первая группа уже прилетела в Анталью в сопровождении психолога МЧС России. Остальные родственники прилетают в течение дня", — добавили в Ростуризме.

"Все медицинские расходы пострадавших российских туристов, а также иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора. Также страховая компания и туроператор полностью обеспечат репатриацию погибших", — рассказали в ведомстве.

В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся.

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