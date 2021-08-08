СОЧИ, 8 авг — ПРАЙМ. В больницах Кубани по состоянию на утро воскресенья с кишечной инфекцией находятся 87 детей, которые отравились в поезде Мурманск-Адлер, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что двадцать детей в составе двух групп, ехавших в лагерь из Мурманска были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

"В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в Туапсинской Центральной Районной больнице №1 с кишечной инфекцией 8 августа госпитализированы 67 детей, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести.

Также сообщается, что всего в двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих.

Дети находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых случаев нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.