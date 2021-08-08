"В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в Туапсинской Центральной Районной больнице №1 с кишечной инфекцией 8 августа госпитализированы 67 детей, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести.
Также сообщается, что всего в двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых случаев нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
https://1prime.ru/society/20210808/834402393.html
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