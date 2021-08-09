МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россияне считают эффективными способами борьбы с эмоциональным выгоранием, прежде всего, отпуск, смену работы и налаживание отношений в коллективе, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Посол России назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"

"Главными способами борьбы с эмоциональным выгоранием россияне считают отпуск (22%), смену работы (19%) и налаживание отношений в коллективе (7%). По 6% опрошенных отметили важность сохранения спокойствия, занятий спортом, рационального планирования рабочего времени и занятия хобби", — говорится в сообщении по итогам исследования.

В свою очередь 4% опрошенных считают, что для преодоления эмоционального выгорания нужно добиваться повышения зарплаты, а по 3% рекомендуют проводить время с семьей и друзьями и разнообразить работу, чтобы избежать рутины. По 2% россиян думают, что нужно быть позитивнее, любить работу, высыпаться и хорошо питаться, а также принимать успокоительное или проконсультироваться у психолога.

Одновременно 2% уверены, что нужно продолжать работать, несмотря ни на что, а 8% респондентов назвали другие способы борьбы с выгоранием, среди которых — алкоголь, танцы, больничный, возможность выговориться. С точки зрения причин эмоционального выгорания на работе, 17% респондентов считают, что оно связано с руководством или некорректной организацией рабочего процесса, 14% связали его с нездоровой атмосферой в коллективе. Росимущество рассмотрит предложение о передаче конфиската малоимущим

"По 13% респондентов назвали основными факторами выгорания рутину и большие объемы работы. По 11% опрошенных отметили влияние усталости и низкой зарплаты. Стресс является причиной эмоционального выгорания для 9% респондентов, 8% считают причиной нелюбимую работу, 7% — переработки, 5% — отсутствие перспектив. По 4% отметили в качестве причин эмоционального выгорания отсутствие мотивации и бессмысленные задачи", — добавляется в сообщении.

Исследование проводилось с 7 по 28 июля. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 383 населенных пунктов всех федеральных округов страны.