МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Постковидный синдром чаще всего наступает через четыре недели после острой фазы болезни COVID-19, однако может проявиться и позже, рассказали РИА Новости в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Минфин хочет сократить программу заимствований на 875 миллиардов рублей

Ранее среди симптомов посковидного синдрома главврач Коммунарки Денис Проценко в беседе с РБК называл быструю утомляемость и забывчивость.

Как рассказала агентству заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев после болезни.

"По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели", — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что у пациентов, кто перенес коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться через месяц.