МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 21 378, до 6 491 288, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 21 378 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 537 (7,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 491 288 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Петербурге — 1811, Москве — 1639, Подмосковье — 1309.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области — 29, в Ненецком автономном округе — 10, Чукотском автономном округе — два.

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве — 0,11%, Чукотском автономном округе — 0,16%, Татарстане — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва — 0,11%; Чукотский автономный округ — 0,16%; Республика Татарстан — 0,2%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 18 729 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 788 710 человек.

За сутки в РФ подтверждено 792 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 166 442, в частности, в Москве за сутки подтверждена 61 смерть, в Санкт-Петербурге — 49, в Краснодарском крае — 33.