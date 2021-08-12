МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. На сто процентов от коронавируса защищают антисептики, то есть санитайзеры, и дезинфектанты, использующиеся для обработки поверхностей, рассказал в беседе с URA.RU санитарный врач, врач-дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" Николай Дубинин. Ученые предложили, где взять деньги на вакцинацию всех жителей Земли

По его словам, эти средства обеспечивают полную защиту, поскольку убивают вирусы, причем не только коронавирусы, но и все подобные вирусы.

Дезинфектолог объяснил, что обработка мылом лишь смывает инфекцию с рук. "Мыло работает немного по-другому принципу. Вирусы остаются на частичках жира рук, задача мыла эти частички смыть, а санитайзер направлен именно на то, чтобы уничтожить вирусы. Хорошая практика применяется в пищевых производствах — помыли руки с мылом, дальше обработали спиртовым санитайзером, то есть, руки и чистые, и все бактерии убили", — добавил Дубинин.

В свою очередь, врач общей практики Лариса Алексеева отметила, что благодаря введению санитарных мер, использованию масок, перчаток, антисептиков России удалось замедлить распространение коронавируса.

"Конечно, есть очень много противников санитайзеров, они говорят, что санитайзеры убивают не только вредные, но и полезные бактерии, и вирус все равно передается воздушно-капельным путем, но, я считаю, что санитайзеры, плюс дистанция помогают побеждать коронавирус. Эти меры, которые мы применяли, помогли избежать большого количества смертей", — отметила она.

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