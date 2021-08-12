МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Росавиация проведет проверку "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила журналистам представитель ведомства. СК перечислил основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

"В связи с произошедшей авиационной катастрофой на Камчатке с вертолетом Ми-8Т центральным аппаратом Росавиации сформирована комиссия. Комиссия Росавиации вылетела в Петропавловск-Камчатский и с завтрашнего дня будет проводить внеплановую проверку эксплуатанта — ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро", — сказала представитель.

В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела, расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна — основные версии крушения Ми-8 на Камчатке, сообщается на сайте СК РФ.