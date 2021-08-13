МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Люди зачастую готовы поверить в любые приметы, которые им предложит время. Один из самых ярких символов человеческих суеверий — пятница 13-е. В этом году она выпадает всего один раз — в августе. О том, чего стоит опасаться суеверным людям в пятницу, 13-го, рассказал "МК". Мошенники нашли новый способ похитить данные банковских карт

Число 13 издавна считалось "дьявольским", приносящим только беды и несчастья. Этому есть объяснение: есть трактовки, связанные с Тайной вечерей — где были Христос и 12 апостолов, один из которых стал предателем. Есть поверье, что для шабаша нужны 12 ведьм и сатана. Также в истории число 13 в связке с пятницей стало "несчастливым" в 1307 году, когда король Франции Филипп Красивый отдал приказ схватить всех тамплиеров — членов рыцарского ордена крестоносцев. Все они были сожжены на кострах инквизиции, и произошло это в пятницу, 13 апреля.

Суеверным людям нужно иметь в виду, что на этот день лучше не планировать дела, связанные с начинаниями чего бы то ни было нового — не стоит начинать свой бизнес, нельзя трогаться в дальний путь, приступать к новой работе.

Особое внимание стоит уделить приметам о деньгах. В этот день не рекомендуется проводить финансовые операции, делать крупные покупки, заключать сделки. В пятницу 13-е также не советуют давать деньги в долг — не вернут. Брать взаймы тоже нехорошо — эти купюры не принесут счастья, будут потрачены впустую. Если находите деньги в этот день, лучше их не трогать — это "золото сатаны". Говорят даже, что тот, кто польстится на находку, потом горько об этом пожалеет и отдаст взамен в два раза больше.

Есть приметы и для дел сердечных. Так, например, играть свадьбу в этот день считается дурным знаком: брак будет некрепким и несчастливым. Эксперт рассказала, как сделать так, чтобы деньги вас полюбили

Чинит препятствия пятница 13-е и тем, кто любит прихорашиваться перед зеркалом. Этот предмет обихода и так считается опасным, а в этот день в нем может появиться ваш двойник и утащить на ту сторону. Разбитое зеркало — вестник скорой беды. Если уж угораздило выронить его, нужно немедленно собрать осколки, завернуть в черную ткань и со словами "Уходи беда" закопать в землю.

Строга пятница 13-е и к гулякам. Чрезмерное веселье в этот день может обернуться горькими слезами. Лучше проводить день спокойно, в трудах, не поддаваясь внезапным сменам настроения и эмоциям.

Несмотря на все эти суеверия, "МК" напоминает, что "сбываются только те приметы, в которые искренне веришь". Поэтому лучше сесть и придумать собственные суеверия, которые помогут превратить пятницу 13-е в счастливый день.