МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Новый сервис для поиска идеальной работы был создан университетом Национальной технологической инициативыю, сообщила газета "Известия". Эксперт научила определять, правильно ли вам начислят пенсию

Система поможет выбрать вариант трудоустройства на основе характеристик человека и данных рынка труда, пишет издание. На основе анализа понятия "прекрасного", этических и моральных норм программа определит, к чему стремится соискатель.

В среднем требуется около часа, чтобы пройти тестирование. Платформа попросит также указать место учебы и прошлое место работы.

На основе анализа сервис подберет человеку несколько вакансий. Кроме этого, алгоритм предложит пользователю список навыков, которые будут ему полезны при трудоустройстве. Например, вождение автомобиля и разговорный английский.

Создатели системы уверены, что люди обладают важными навыками и способностями, но не знают о них. Так, физик-ядерщик является профессионалом в области анализа данных. Если он захочет сменить сферу деятельности, то сможет найти вакансию, связанную с областью "больших данных", Big data.

Популярность сервиса у пользователей будет зависеть от ее удобства и качества предоставляемой информации, считает руководитель направления анализа данных hh.ru Александр Сидоров.

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