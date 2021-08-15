Сервис поиска "идеальной работы" был создан университетом Национальной технологической инициативы
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Новый сервис для поиска идеальной работы был создан университетом Национальной технологической инициативыю, сообщила газета "Известия".
Система поможет выбрать вариант трудоустройства на основе характеристик человека и данных рынка труда, пишет издание. На основе анализа понятия "прекрасного", этических и моральных норм программа определит, к чему стремится соискатель.
В среднем требуется около часа, чтобы пройти тестирование. Платформа попросит также указать место учебы и прошлое место работы.
На основе анализа сервис подберет человеку несколько вакансий. Кроме этого, алгоритм предложит пользователю список навыков, которые будут ему полезны при трудоустройстве. Например, вождение автомобиля и разговорный английский.
Создатели системы уверены, что люди обладают важными навыками и способностями, но не знают о них. Так, физик-ядерщик является профессионалом в области анализа данных. Если он захочет сменить сферу деятельности, то сможет найти вакансию, связанную с областью "больших данных", Big data.
Популярность сервиса у пользователей будет зависеть от ее удобства и качества предоставляемой информации, считает руководитель направления анализа данных hh.ru Александр Сидоров.
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