МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. В России за сутки зарегистрировано 21 624 новых случая COVID-19, общее число выросло до 6 600 836, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. На что следует ориентироваться для оценки курса рубля до осени

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 21 624 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 745 (8,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в России зарегистрировано 6 600 836 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,33%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 1954, Санкт-Петербурге — 1668, Подмосковье — 1359.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе — 12, Ненецком автономном округе — 12.

В России за сутки выписаны 16 426 человек после COVID-19, за все время пандемии — 5 884 316. В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 2 454 человека, в Санкт-Петербурге — 1 561, в Подмосковье — 1 404.

За сутки в РФ подтверждены 816 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 170 499 человек. В Москве подтверждены 58 смертей пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 43.